Звезда "Настоящих домохозяек Атланты" живет с мужем во время развода

Американская кантри-певица и бывшая участница реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Атланты» Ким Золчиак живет в конфискованном особняке вместе с детьми и мужем Кроем Бирманном, несмотря на то, что пара сейчас находится в бракоразводном процессе. Об этом пишет TMZ.

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Недвижимость, где проживает семья, оказалась конфискована в феврале 2023 года. Известно, что пару преследовали финансовые трудности — так, Золчиак и Бирманн задолжали налоговой $1,1 млн за 2013, 2017 и 2018 год. Они также должны штату Джорджия $150 тыс. неуплаченных налогов за 2018 год.

Как пишет TMZ, у домовладелец есть льготный период, благодаря которому они могут спасти дом, рассчитавшись с долгами.

Причина разрыва между Золчиак и Бирманном неизвестна, однако девушка в документах о разводе написала, что их брак «безвозвратно разрушен без надежды на примирение». Она требует основной физической опеки и совместной юридической опеки над детьми пары, а также — алименты от мужа.