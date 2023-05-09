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Раскрыта причина смерти двойника Ким Кардашьян

Звезда OnlyFans, которая потратила тысячи долларов на пластические операции, чтобы выглядеть как Ким Кардашьян, умерла от остановки сердца после того, как "нелицензированный" врач сделал ей инъекцию силикона в ягодицы. Об этом сообщает Daily Mail.

Раскрыта причина смерти двойника Ким Кардашьян
© Соцсети

34-летняя Кристина Эштен Гуркани, известная как модель OnlyFans и двойник Ким Кардашьян, скончалась в прошлом месяце после рискованной процедуры. Как выяснили журналисты, девушка обратилась к услугам женщины из Флориды по имени Вивиан Гомес, у которой нет лицензии на медицинскую практику, чтобы та помогла ей с очередным преображением.

По словам окружного прокурора округа Сан-Матео Стива Вагстаффе, Гомес отправилась в отель в Калифорнии, где 19 апреля сделала Гуркани несколько инъекций силикона в ягодицы. После процедуры Кристине Гуркани стало плохо и через несколько часов она умерла в больнице. Вивиан Гомес были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и медицинской практике без лицензии.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, что модель OnlyFans и двойник Ким Кардашьян умерла от сердечного приступа во время пластической операции.

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