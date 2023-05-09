Костенко решилась на операцию по увеличению груди

Российский блогер Анастасия Костенко , супруга футболиста и бывшего мужа певицы Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова , решилась на пластическую операцию. Звезда, раскритикованная за маленькую грудь, решила исправить этот изъян своей внешности.

Критика из-за размера груди стала звучать в адрес Костенко после того, как в социальных сетях появились фото блогера с отдыха на курорте. Судя по всему, теперь недоброжелателям придется подыскивать новую тему для едких комментариев.