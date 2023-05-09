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Блогер Анастасия Костенко решилась на операцию по увеличению груди

Российский блогер Анастасия Костенко, супруга футболиста и бывшего мужа певицы Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова, решилась на пластическую операцию. Звезда, раскритикованная за маленькую грудь, решила исправить этот изъян своей внешности.

Костенко решилась на операцию по увеличению груди
© Слово и Дело

Критика из-за размера груди стала звучать в адрес Костенко после того, как в социальных сетях появились фото блогера с отдыха на курорте. Судя по всему, теперь недоброжелателям придется подыскивать новую тему для едких комментариев.

«Доктор сделал разметку. Скоро я проснусь довольная и еще счастливее», — рассказала Костенко в социальных сетях.

Свой пост она сопроводила видеороликом, кадры которого демонстрируют Костенко в компрессионном белье и специальной одежде.

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