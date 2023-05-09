57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в купальнике

Актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли выложила фото в купальнике собственного бренда. Соответствующая публикация появилась в личном блоге Херли в социальных сетях.

На фото 57-летняя актриса изображена в персиковом бикини, массивных серьгах-люстрах и с нюдовым макияжем. Подписчики высоко оценили образ Херли:

Элизабет Херли развивает бренд купальников Elizabeth Hurley Beach с 2005 года. По ее мнению, в пляжной одежде женщина может выглядеть либо потрясающе, либо никак. Актрисе хотелось создать модели, которые позволят их обладательницам ощущать себя красивыми вне зависимости от возраста.