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57-летняя актриса Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в купальнике

Актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли выложила фото в купальнике собственного бренда. Соответствующая публикация появилась в личном блоге Херли в социальных сетях.

57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в купальнике
© globallookpress.com

На фото 57-летняя актриса изображена в персиковом бикини, массивных серьгах-люстрах и с нюдовым макияжем. Подписчики высоко оценили образ Херли:

"Стареет, как дорогое вино"

"Одна из самых потрясающих женщин на планете"

"Секс-символ вне времени"

Элизабет Херли развивает бренд купальников Elizabeth Hurley Beach с 2005 года. По ее мнению, в пляжной одежде женщина может выглядеть либо потрясающе, либо никак. Актрисе хотелось создать модели, которые позволят их обладательницам ощущать себя красивыми вне зависимости от возраста.

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Ранее Элизабет Херли выкладывала фото в другом бикини.

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