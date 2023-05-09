Сразу несколько бывших парней Бритни Спирс боятся выхода ее новой книги

Тяжелая неделя выдалась у Бритни: сначала поп-икону похоронили заживо ее же фанаты, а теперь бывшие парни восстали из мертвых и дают о себе знать. Дело в том, что певица в красочных подробностях изложила всю свою любовную жизнь в новой книге, которая, к слову, уже полностью отредактирована и только ждет подписания в печать. Но это может и не произойти, потому что некоторые экс-партнеры оказались крайне обеспокоены перспективой узнать о себе правду.

© Super.ru

Западные СМИ рассказывают, что издательство уже получило несколько гневных писем от знаменитостей, с которыми у певицы были романы. Кто из эксов Бритни так тревожится, пока не сообщается, но выбирать есть из кого: вспоминаем ее отношения с Джастином Тимберлейком, Колином Фарреллом или, например, интрижку с Джаредом Лето. Подозреваем, что после выхода книги этот список пополнится еще парочкой громких имен.