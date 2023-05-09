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Британская актриса Белла Рэмзи назвала себя фанаткой конкурса «Евровидение»

Конкурс «Евровидение» ежегодно приковывает к себе внимание миллионов зрителей. О своей любви к мероприятию также рассказала британская актриса Белла Рэмзи.

Британская актриса Белла Рэмзи назвала себя фанаткой конкурса «Евровидение»
© Слово и Дело

Звезда сериала «Одни из нас» ответила на вопрос подписчика, связанный с Евровидением. Она подчеркнула, что никто не любит конкурс больше, чем она.

«Смысл Евровидения в безудержной радости, глубоком счастье и обсуждении с коллегами на следующий день после конкурса того, почему вы предпочли Финляндию Швеции», — заявила артистка в ролике на YouTube-канале BBC.

Напомним, Евровидение-2023 пройдет в Великобритании с 9 по 13 мая. Мероприятие должно было состояться на Украине, однако Европейский вещательный союз принял решение его перенести.

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