Поп-певица Анна Седокова пожаловалась поклонникам на появившиеся проблемы со здоровьем, которые негативно сказались на ее фигуре.

В личном блоге в соцсети 40-летняя знаменитость рассказала о неприятных последствиях для внешнего вида из-за обострившейся крапивницы. Артистка уже несколько дней принимает антигистаминные препараты, однако улучшений пока нет.

По словам Седоковой, из-за недуга ей пришлось отказаться от регулярных тренировок. Нехватка физической активности привела к набору лишнего веса на десять килограммов, пишет издание "Дни.ру".