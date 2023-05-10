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Дочь Глюкозы рассказала о желании съехать

Дочь Глюкозы Лидия Чистякова рассказала о том, что мечтает съехать от родителей в свои 16 лет. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала "Про говори".

По словам девушки, она ощущает себя гораздо старше, чем есть на самом деле. Дочь Глюкозы призналась, что чувствует себя на 28 лет, но пока что ей 16, поэтому ее не отпускают жить одну.

"Я не люблю большие пространства. Я хочу жить в однушке. Мне, правда, много не надо. Я хочу жить отдельно от семьи, потому что я уже взрослый человек", - признается Лидия.

Она также добавила, что всегда была самостоятельной, и родители ей редко помогали чем-то большим, чем эмоциональная поддержка.

Глюкоза поделилась снимком из детства

Ранее сообщалось, что Бондарчук и дочери Глюкозы озвучили "Ягу и Книгу заклинаний".

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