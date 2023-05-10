Костенко увеличила грудь и рассказала, как прошла операция

Жена Дмитрия Тарасова увеличила грудь и рассказала, как прошла операция
29-летняя супруга футболиста (а ныне блогера) Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сообщила подписчикам, что сделала маммопластику. Подробности операции мама троих детей не раскрыла, но назвала имя врача — им оказался специалист по маммопластике Дмитрий Мельников, а также клинику — Valiant Clinic в Дубае. По словам Анастасии, операция прошла успешно, а самочувствие после операции значительно лучше, чем она себе представляла.
А еще модель призналась, что уже видела результат и ей очень понравилось. Мы поздравляем Анастасию с успешной операцией и желаем поскорее увидеть итоговый результат.