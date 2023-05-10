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Жена Дмитрия Тарасова увеличила грудь и рассказала, как прошла операция

29-летняя супруга футболиста (а ныне блогера) Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сообщила подписчикам, что сделала маммопластику. Подробности операции мама троих детей не раскрыла, но назвала имя врача — им оказался специалист по маммопластике Дмитрий Мельников, а также клинику — Valiant Clinic в Дубае. По словам Анастасии, операция прошла успешно, а самочувствие после операции значительно лучше, чем она себе представляла.

Костенко увеличила грудь и рассказала, как прошла операция
© Super.ru

А еще модель призналась, что уже видела результат и ей очень понравилось. Мы поздравляем Анастасию с успешной операцией и желаем поскорее увидеть итоговый результат.

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