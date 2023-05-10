Ольга Бузова заявила о готовности стать мамой
Артистка и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что готова завести ребенка. Бузова опубликовала ролик, в котором гуляет с коляской в Цюрихе.
Певица проводила время с подругой и ее маленьким ребенком. В видео звезда улыбается и смеется.
"Я готова. Я люблю детей, а дети любят меня", - заявила ведущая.
Ранее Бузова спровоцировала слухи о новом романе. В сети появились кадры, на которых певица прогуливалась по улицам Рима за руку с мужчиной. Поклонники предположили, что у звезды появился возлюбленный. Однако звезда не комментировала слухи о якобы новом партнере.
Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв. В последний раз Бузова встречалась с блогером Давидом Манукяном. Они расстались в январе 2021 года. Артистка обвиняла экс-возлюбленного в оскорблениях и рукоприкладстве. Дава опровергал слова звезды, заявляя, что они не сошлись характерами.