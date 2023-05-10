$76.82-1.7984.91-2.09

Ольга Бузова заявила о готовности стать мамой

Артистка и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что готова завести ребенка. Бузова опубликовала ролик, в котором гуляет с коляской в Цюрихе.

Бузова заявила о готовности стать мамой
© Газета.Ru

Певица проводила время с подругой и ее маленьким ребенком. В видео звезда улыбается и смеется.

"Я готова. Я люблю детей, а дети любят меня", - заявила ведущая.

Ранее Бузова спровоцировала слухи о новом романе. В сети появились кадры, на которых певица прогуливалась по улицам Рима за руку с мужчиной. Поклонники предположили, что у звезды появился возлюбленный. Однако звезда не комментировала слухи о якобы новом партнере.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв. В последний раз Бузова встречалась с блогером Давидом Манукяном. Они расстались в январе 2021 года. Артистка обвиняла экс-возлюбленного в оскорблениях и рукоприкладстве. Дава опровергал слова звезды, заявляя, что они не сошлись характерами.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий