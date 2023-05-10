Бузова заявила о готовности стать мамой

Артистка и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что готова завести ребенка. Бузова опубликовала ролик, в котором гуляет с коляской в Цюрихе.

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Певица проводила время с подругой и ее маленьким ребенком. В видео звезда улыбается и смеется.

"Я готова. Я люблю детей, а дети любят меня", - заявила ведущая.

Ранее Бузова спровоцировала слухи о новом романе. В сети появились кадры, на которых певица прогуливалась по улицам Рима за руку с мужчиной. Поклонники предположили, что у звезды появился возлюбленный. Однако звезда не комментировала слухи о якобы новом партнере.