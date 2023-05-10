Лера Кудрявцева пожаловалась на замкнутость

"Бывают дни, когда нет желания даже подходить к телефону. Хочется побыть одной, подумать, замкнуться в своем мире и никого не впускать. Меланхолия ли это или апатия, а может перезагрузка или переосмысление. Такие дни… А у вас так бывает?" - написала телеведущая.