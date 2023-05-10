47-летняя певица Sia тайно вышла замуж
Австралийская певица Sia тайно вышла замуж. Об этом сообщает издание People.
47-летняя певица Sia узаконила свои отношения с бойфрендом по имени Дэн Бернад.
В минувшие выходные пара сыграла свадьбу на вилле Доменико Дольче и Стефано Габбана в Портофино, где в мае прошлого года поженились старшая сестра Ким Кардашьян Кортни и барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер.
На тайной церемонии присутствовало всего шесть человек, включая невесту и жениха.
В 2019 году исполнительница хита Chandelier усыновила двух 18-летних подростков. В 2020-м она впервые стала бабушкой после того, как у младшего из них родилось двое детей.