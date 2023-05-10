47-летняя певица Sia тайно вышла замуж

Австралийская певица Sia тайно вышла замуж. Об этом сообщает издание People.

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47-летняя певица Sia узаконила свои отношения с бойфрендом по имени Дэн Бернад.

В минувшие выходные пара сыграла свадьбу на вилле Доменико Дольче и Стефано Габбана в Портофино, где в мае прошлого года поженились старшая сестра Ким Кардашьян Кортни и барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер.

На тайной церемонии присутствовало всего шесть человек, включая невесту и жениха.