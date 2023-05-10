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Жена комика Ильи Соболева пожаловалась на осложнения после родов

Жена комика Ильи Соболева Наталья сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о проблемах после родов.

Жена Соболева пожаловалась на осложнения после родов
© Газета.Ru

Соболева пожаловалось на сильный диастаз прямых мышц живота, т.е. расхождение их внутренних краев. Жена артиста сообщила, недуг настолько серьезный, что не пройдет без хирургического вмешательства. По словам блогерши, после окончания грудного вскармливания она обратится к услугам врачей, которые ушьют ей диастаз.

Также Соболева рассказала о болях в груди во время кормления. «Как же я могла забывать, что очень важно правильно прикладывать, а иначе будет ощущения как лезвием отрезают сосок. И каждое прикладывание — это пытка», — поделилась супруга комика.

Ранее Соболева показала фигуру спустя две недели после родов. Она призналась, что пока не соблюдает никаких диет, но ведет активный образ жизни. Блогерша родила сына 19 апреля 2023 года. Мальчика назвали Иваном. Помимо новорожденного у пары есть две дочери: София и Ева.

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