Орлова призналась, что не переживает из-за возрастных изменений

Певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила в соцсетях, что спокойно относится к возрастным изменениям в своем организме. Орлова отметила, что чувствует себя моложе после рождения дочери.

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"У меня есть мое молодильное яблочко, разве может быть что-то важнее этого?" - написала артистка.

Орлова родила ребенка 6 февраля 2023 года. Малышку назвали Анна. Девочка появилась на свет в союзе ведущей и ее мужа Валерия. Артистка рассказывала, что очень хотела завести ребенка. По словам звезды, это желание было выше любых страхов. Она не боялась ни кесарева сечения, ни растяжек, ни испорченной фигуры и лишнего веса.