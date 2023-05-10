Ольга Орлова призналась, что не переживает из-за возрастных изменений
Певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила в соцсетях, что спокойно относится к возрастным изменениям в своем организме. Орлова отметила, что чувствует себя моложе после рождения дочери.
"У меня есть мое молодильное яблочко, разве может быть что-то важнее этого?" - написала артистка.
Орлова родила ребенка 6 февраля 2023 года. Малышку назвали Анна. Девочка появилась на свет в союзе ведущей и ее мужа Валерия. Артистка рассказывала, что очень хотела завести ребенка. По словам звезды, это желание было выше любых страхов. Она не боялась ни кесарева сечения, ни растяжек, ни испорченной фигуры и лишнего веса.
В апреле Орлову обвинили в том, что та родила якобы "ради галочки". Певица возмутилась подобным высказываниям. По словам певицы, если она не рыдает на камеру, то это не означает, что она не переживает вовсе. Артистка отметила, она проделала большой путь, чтобы у нее появилась на свет малышка.