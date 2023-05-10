Петросян ответил на слухи о проблемах со здоровьем

Народный артист РСФСР и юморист Евгений Петросян прокомментировал сообщения о своей госпитализации и проблемах со здоровьем, которые неоднократно появлялись в СМИ в начале мая, словами «не дождетесь». Пост с ответом на слухи артист опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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«Во времена настали. На три дня в больницу нельзя прилечь. Сразу похоронят. Должен огорчить всех каркающих: не дождетесь!» — заверил юморист. Он также вспомнил, что в 60-х годах в его репертуаре было много интермедий, юмористических стихов, реприз, рассказов, фельетонов и басен. Одну из них Петросян счел подходящей к описанию ситуации, возникшей на фоне его госпитализации.

«Лиса бежала по лесу, устала и присела отдохнуть на железнодорожных путях, положив свой красивый пушистый хвост на рельсы… Так ей было почему-то удобно. Проехал поезд и отрезал лисе ее красивый и пушистый хвост. Лиса грустно посмотрела и сказала: "Вот времена настали! Ну, просто ничего положить нельзя!"» — написал артист.

Ранее Татьяна Брухунова опровергла эту информацию.

2 мая в СМИ появились сведения, что у Петросяна серьезные проблемы с сердцем. Утверждалось, что врачи диагностировали у юмориста гипертоническую болезнь и якобы обнаружили кисты в обеих почках. Комментируя эти данные, артист заявил, что проходит в клинике плановую проверку и чувствует себя нормально. 4 мая он рассказал, что его выписали.