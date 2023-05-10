Ирина Шейк показала фигуру в бикини

Российская модель Ирина Шейк опубликовала несколько фотографий в бикини. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в соцсети.

© Соцсети

37-летняя Ирина Шейк выложила в социальных сетях серию кадров, на которых предстала в раздельном купальнике, состоящем из лифа с треугольными чашечками и плавок-танга.

Бикини подчеркнуло спортивную фигуру модели.

Газета.Ru

Новые фото не оставили равнодушными поклонников Ирины Шейк. "Мамма Миа!", "Вам нужно сыграть Чудо-женщину", "Ир, а есть вообще фотки с нерабочей стороны?" — писали интернет-пользователи.