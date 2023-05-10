Ксения Бородина показала фото с женихом-итальянцем

Телеведущая и блогер Ксения Бородина устроила дочками совместный просмотр архивных фотографий.

© Super.ru

Ксения с ностальгией показывала детям снимки времен своей учебы в Англии и жизни в Италии.

Листая альбом, телеведущая обнаружила в нем и фото молодого человека, с которым у нее тогда были романтические отношения.

Соцсети