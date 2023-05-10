Ксения Бородина показала фото с женихом-итальянцем
Телеведущая и блогер Ксения Бородина устроила дочками совместный просмотр архивных фотографий.
Ксения с ностальгией показывала детям снимки времен своей учебы в Англии и жизни в Италии.
Листая альбом, телеведущая обнаружила в нем и фото молодого человека, с которым у нее тогда были романтические отношения.
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«А вот как раз-таки Италия. Мой жених». — «В смысле жених? Парень?» — уточнила младшая дочь Теона. «Парень мой, да. Фабио его зовут. Мне здесь 16 лет», — рассказала Ксения.