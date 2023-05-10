Лето объяснил, почему вышел в костюме кошки на Met Gala

«Этот год был особенным, потому что я знал Карла [Лагерфельда] и буду играть его в байопике. Я должен был быть там, и я выбрал этот костюм, потому что, если подумать, мы отдаем дань памяти человеку, который недавно ушел из жизни. Я просто хотел сделать что-то душевное и вызывающее улыбку», — сказал Джаред Лето.