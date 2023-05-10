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Джаред Лето объяснил, почему вышел в костюме кошки на Met Gala

Актер и певец Джаред Лето снялся для обложки французского GQ и рассказал об участии в Met Gala в этом году. Об этом сказано на сайте GQ.

Лето объяснил, почему вышел в костюме кошки на Met Gala
© Газета.Ru

Лето появился на красной дорожке Met Gala в костюме кошки дизайнера Карла Лагерфельда, которому в этом году была посвящена ежегодная выставка моды Института костюма.

«Этот год был особенным, потому что я знал Карла [Лагерфельда] и буду играть его в байопике. Я должен был быть там, и я выбрал этот костюм, потому что, если подумать, мы отдаем дань памяти человеку, который недавно ушел из жизни. Я просто хотел сделать что-то душевное и вызывающее улыбку», — сказал Джаред Лето.

Его наряд стал самым популярным мужским образом на Met Gala.

«Я представляю, если бы Карл был там и увидел гигантскую Шупетт [кличка кошки Лагерфельда], он бы рассмеялся и ему бы это понравилось. Таково было намерение. Когда у меня возникла идея, я подумал, что это настолько нелепо, что я должен это сделать», — поделился актер.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Пэрис Хилтон в мини-платье посетила показ круизной коллекции Chanel.

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