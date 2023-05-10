Йоханссон снялась для обложки журнала Variety

«Не знала, увижу ли его когда-нибудь снова. Не просто увидела его, а убедилась, что он буквально цветет и находится в прекрасном настроении. Он в целом очень возвышенный и душевный. Был полон жизни и света, и так веселился. Мы много смеялись», — поделилась актриса.