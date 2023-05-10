Актриса Скарлетт Йоханссон снялась для обложки журнала Variety
Американская актриса Скарлетт Йоханссон стала героиней нового номера журнала Variety.
Для обложки издания 38-летняя Скарлетт Йоханссон позировала в красном обтягивающем платье длины миди, легинсах в тон и черных босоножках на шпильке. Визажисты сделали актрисе яркий макияж с черными стрелками и красной помадой. Для фотосессии звезда «Трудностей перевода» также примерила черное платье с открытой спиной от Prada и лакированные туфли-лодочки от Christian Louboutin.
В интервью Variety Скарлетт Йоханссон рассказала, как навещала своего коллегу по фильмам Marvel Джереми Реннера, который в январе получил 32 перелома после столкновения со снегоуборочной машиной. По словам актрисы, она была счастлива увидеть Реннера.
«Не знала, увижу ли его когда-нибудь снова. Не просто увидела его, а убедилась, что он буквально цветет и находится в прекрасном настроении. Он в целом очень возвышенный и душевный. Был полон жизни и света, и так веселился. Мы много смеялись», — поделилась актриса.
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