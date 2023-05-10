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Инстасамка показала, как выглядела в детстве до пластики

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала архивное фото, на котором видно, как она выглядела в детстве и до пластики.

Инстасамка показала, как выглядела в детстве до пластики
© Газета.Ru

На фото будущая рэперша запечатлена с мамой. Подписчики отметили, что Инстасамка осталась похожа на себя в детстве.

Артистка переехала из России в ОАЭ еще в 2022 году, однако недавно вернулась в Москву и должна была выступить в клубе «Заварка» вместе с супругом и продюсером Moneyken. Концерт перенесли на лето без указания причин.

Ранее сообщалось, что Инстасамка собралась «сдуть» увеличенные губы — одну из характерных черт ее внешности. «Я сегодня убираю губы, мне уже не нравится форма, с которой я сейчас, да и им пора на пенсию: два года хожу с ними, в них два разных препарата. Я в прошлый раз не показывала свое лицо без филлеров, в этот раз ждите мое настоящее лицо», — сказала она.

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