Звезду турецкого сериала «Постучись в мою дверь» обругали в сети

Турецкая актриса Ханде Эрчел поделилась снимками в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Звезда сериала «Постучись в мою дверь» опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в блестящем нижнем белье и черной мини-юбке со стразами и разноцветными пайетками. Кроме того, знаменитость запечатлели в джинсах с перьями и прозрачном лонгсливе. Среди прочего она надела рыжий парик, а на лицо ей нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики не оценили новый образ Эрчел и обругали под публикацией за чрезмерную вульгарность. «В таком виде мы спим, а она ходит на улице», «Это перебор», «Верните старую Ханде», «Что она собой сделала?», «Красота в скромности», «Разве мусульманки могут так выглядеть?», «Скелет», «Какой ужас!», «Стыд», — высказывались многочисленные поклонники.

«Постучись в мою дверь» — турецкий телесериал, снятый в жанре романтической комедии. Проект состоит из двух сезонов, вышедших в 2020 и 2021 годах. В центре сюжета — история отношений флористки Эды Йылдыз (Ханде Эрчел) и владельца крупной фирмы Серкана Болата (Керем Бюрсин).