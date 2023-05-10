Африкантова не хочет возвращаться в Москву из-за тайного поклонника

Знаменитость наслаждается жизнью в Дубае.

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Звезда телешоу «Дом 2» Марина Африкантова после объявления о разводе улетела в ОАЭ. Там девушка проводит время в компании подруг.

Африкантова призналась, что не хочет возвращаться в Россию. По словам знаменитости, в Москве у нее нет никого, кроме родителей и собаки. А в Дубае у Марины появились знакомые и тайный поклонник. Также звезда сменила имидж и начала заниматься конным спортом.