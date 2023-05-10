Омаров сообщил, что женится

Роман Курбана Омарова и его девушки Валерии развивается стремительно и к тому же у всех на глазах. Экс-супруг Ксении Бородиной сообщает в запрещенной сети буквально каждый их шаг. Сегодня выяснилось, что отношения пары, похоже, выходят на новый уровень. Теперь они с Валерией не просто влюбленные, а жених и невеста.

© Super.ru

Да-да, дело к свадьбе. По крайней мере, диалог пары у бассейна в свежих дубайских сторис говорит именно об этом. «Не снимай, это личный вопрос», — просит Валерия. «Ну давай, я если что, удалю», — говорит в свою очередь Курбан. «Это предложение?» — с надеждой спрашивает девушка, глядя любимому в глаза. «Нет, предложение скоро будет», — заверил Валерию Курбан.

Подождите, подождите, а где помолвочное кольцо, «она сказала "да"» и все такое? Или это еще впереди и слова о предложении руки и сердца — спойлер? В общем, следим за развитием событий и рапортуем. А пока в списке ближайших праздников пары день рождения Валерии. Завтра, 11 мая, девушке исполнится 23 года. Курбан грозится порадовать любимую грандиознейшим, по его словам, подарком.