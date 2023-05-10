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Курбан Омаров сообщил, что женится

Роман Курбана Омарова и его девушки Валерии развивается стремительно и к тому же у всех на глазах. Экс-супруг Ксении Бородиной сообщает в запрещенной сети буквально каждый их шаг. Сегодня выяснилось, что отношения пары, похоже, выходят на новый уровень. Теперь они с Валерией не просто влюбленные, а жених и невеста.

Омаров сообщил, что женится
© Super.ru

Да-да, дело к свадьбе. По крайней мере, диалог пары у бассейна в свежих дубайских сторис говорит именно об этом. «Не снимай, это личный вопрос», — просит Валерия. «Ну давай, я если что, удалю», — говорит в свою очередь Курбан. «Это предложение?» — с надеждой спрашивает девушка, глядя любимому в глаза. «Нет, предложение скоро будет», — заверил Валерию Курбан.

Подождите, подождите, а где помолвочное кольцо, «она сказала "да"» и все такое? Или это еще впереди и слова о предложении руки и сердца — спойлер? В общем, следим за развитием событий и рапортуем. А пока в списке ближайших праздников пары день рождения Валерии. Завтра, 11 мая, девушке исполнится 23 года. Курбан грозится порадовать любимую грандиознейшим, по его словам, подарком.

Ранее Курбан Омаров похвастался, что его возлюбленная получила премию «Женщина года», а подписчики возмущались по этому поводу.

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