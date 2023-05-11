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Настасья Самбурская снялась в облегающем платье без белья

Артистка опубликовала в социальных сетях новый снимок.

Настасья Самбурская снялась в облегающем платье без белья
© runews24.ru

На кадре Настасья позирует в облегающем прозрачном платье. Пикантности публикации добавляло отсутствие бюстгальтера.

Однако внимание поклонников привлекла физическая форма актриса. Самбурская на протяжении нескольких лет строго следит за питанием и систематически занимается спортом. Труд звезды «Универа» в спортивном зале заметен, у Настасьи идеальная фигура: плоский живот, подтянутые руки и стройная талия.

runews24.ru

По словам артистки, при росте 177 см она весит 58 килограммов. Артистка исключила из своего рациона сахар, джанкфуд и жирные продукты.

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