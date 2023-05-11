Настасья Самбурская снялась в облегающем платье без белья

Однако внимание поклонников привлекла физическая форма актриса. Самбурская на протяжении нескольких лет строго следит за питанием и систематически занимается спортом. Труд звезды «Универа» в спортивном зале заметен, у Настасьи идеальная фигура: плоский живот, подтянутые руки и стройная талия.