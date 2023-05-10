«Я в отчаянии»: Седокова поправилась из-за болезни

Долгое время певица страдает из-за обострений крапивницы.

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Анна Седокова с детства страдает крапивницей. В последнее время обострение болезни очень часто наступает в ее жизни. Из-за этого она сильно переживает. Ведь болезнь наносит сильный удар по ее внешности. Недавно у звезды вновь случился острый приступ аллергии. Певица принимает противоаллергические препараты, однако должного результата они пока не приносят. Единственный способ облегчить приступ – дорогостоящий укол. Препарат сильно бьет по иммунитету, но быстро снимает неприятные симптомы. Девушке пришлось отказаться от физических нагрузок, что сильно отразилось на ее фигуре.

«Мне не лучше. Я на львиной порции таблеток, всё так же в ожидании укола. Сил нет совсем. Задора нет. Поправилась уже, наверное, на килограммов десять. Но всё еще верю, что всё будет хорошо», – пишет Анна. Седокову поддерживает ее муж баскетболист Янис Тимма. Спортсмен бережно натирает тело супруги покрытое антигистаминными мазями. «Пока что лучше всего у меня выходит накоплять энергию и принимать ванны из антиаллергических мазей», – говорит певица.

Анна старается не отчаиваться и всеми способами отвлекается от проблемы. Ей очень помогает приготовление вкусных блюд для родных. «Показала максимум работоспособности вчера. Приготовила дома картошку с двумя наполнителями. Когда я в отчаянии, вы можете понять это по моим кулинарным экспериментам. Я решила, что приготовлю крабовые котлетки, но что-то пошло не так. Мне кажется, что это прямо провал», – признается Седокова.