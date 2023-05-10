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Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков хочет завести еще одного ребенка

Фотограф и экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков рассказал подписчикам в соцсетях о желании стать отцом еще раз.

Бывший муж Гагариной хочет завести еще одного ребенка
© РИА Новости

У Дмитрия есть дочь Мия, рожденная в браке с Полиной. Бывший муж артистки мечтает о рождении еще одной дочери. Тем не менее он выразил сомнение, что у него получится стать папой вновь.

«Время играет против меня. Так что», — заключил Дмитрий, общаясь с фолловерами.

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О том, что сейчас происходит в личной жизни Исхакова, известно мало. В апреле этого года Дмитрий спровоцировал слухи о женитьбе на модели, опубликовав фотографии якобы со свадьбы. Однако позже фотограф сам поставил точку и признался, что все еще холост. Опубликованные тематические снимки – не более чем часть работы.

Ранее «Рамблер» писал, почему дочь Глюкозы мечтает съехать от родителей.

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