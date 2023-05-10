Бывший муж Гагариной хочет завести еще одного ребенка

У Дмитрия есть дочь Мия, рожденная в браке с Полиной. Бывший муж артистки мечтает о рождении еще одной дочери. Тем не менее он выразил сомнение, что у него получится стать папой вновь.

О том, что сейчас происходит в личной жизни Исхакова, известно мало. В апреле этого года Дмитрий спровоцировал слухи о женитьбе на модели, опубликовав фотографии якобы со свадьбы. Однако позже фотограф сам поставил точку и признался, что все еще холост. Опубликованные тематические снимки – не более чем часть работы.