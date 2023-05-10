Тарасов признался, почему заключил брачный договор с Бузовой

Экс-футболист и блогер Дмитрий Тарасов в интервью «Lady.Mail.ru» признался, что заключил брачный договор с певицей Ольгой Бузовой из-за взаимного недоверия между влюбленными.
«С Ольгой мы заключали брачный договор. Потому что у нас изначально не было доверия. Я хотел детей и семью, а она хотела замуж. А я только что оттуда, в судебных тяжбах, которые на меня сильно давили. Поэтому предложил – давай, чтобы я был спокоен, подпишем документы», — вспомнил Тарасов.
По словам спортсмена, он сказал о своих намерениях телеведущей напрямую. Тарасов уточнил, что своей нынешней супруге, модели Анастасии Костенко он просто «поверил», поэтому заключать брачный договор с ней не стал. Тарасов также опроверг слухи о том, что будучи в браке с Бузовой изменял ей с Костенко.
Костенко и Тарасов поженились в 2018 году. У знаменитостей трое детей — дочери Милана и Ева, а также сын Алексей. У футболиста есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко. Второй женой Тарасова стала Ольга Бузова, с которой он развелся в 2016 году.