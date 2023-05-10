Тарасов признался, почему заключил брачный договор с Бузовой

«С Ольгой мы заключали брачный договор. Потому что у нас изначально не было доверия. Я хотел детей и семью, а она хотела замуж. А я только что оттуда, в судебных тяжбах, которые на меня сильно давили. Поэтому предложил – давай, чтобы я был спокоен, подпишем документы», — вспомнил Тарасов.