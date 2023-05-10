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Популярная певица подарила дочери на 11-летие сумку за сотни тысяч рублей

Американская певица и актриса Джессика Симпсон преподнесла дочери на день рождения сумку за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Page Six.

Популярная певица подарила дочери сумку за сотни тысяч рублей
© Lenta.ru

Выяснилось, что знаменитость подарила 11-летней Максвелл изделие из ассортимента французского бренда Louis Vuitton. Отмечается, что стоимость презента модели Keepall Bandouliere составила 3150 долларов (240 тысяч рублей). На размещенных телезвездой кадрах видно, как ребенок распаковывает объемную дорожную сумку люксовой марки желто-голубого цвета.

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