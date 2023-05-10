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Девушка Тимати устроила фотосессию в бикини и без макияжа

Девушка Тимати, модель Валентина Иванова, опубликовала новые фотографии для рекламной съемки. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Девушка Тимати устроила фотосессию в бикини и без макияжа
© Газета.Ru

На фотографиях модель позировала в разных купальниках российского бренда. Валентина Иванова примерила черный и белый бикини на завязках. Перед камерой она снялась без макияжа и с мокрыми волосами.

Впервые слухи о возможном романе Тимати и Валентины Ивановой появились в январе, когда в сети начали распространяться фото, на которых рэпер отдыхает с моделью за границей. Уже в апреле пара впервые вышла в свет вместе. В начале декабря пара вместе появилась на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть дети от разных возлюбленных. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

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