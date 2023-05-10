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У звезды "Эмили в Париже" Лили Коллинз украли кольца за $10 тысяч

У американской актрисы, звезды сериала «Эмили в Париже», Лили Коллинз украли украшения на сумму 10 тысяч долларов. Об этом сообщает TMZ.

У звезды "Эмили в Париже" украли кольца за $10 тысяч
© Газета.Ru

Ограбление произошло в одном из известных отелей в Западном Голливуде. Актриса отправилась в спа-центр, и за это время грабители успели украсть из номера драгоценности на сумму $10 тысяч. В их числе оказалось обручальное кольцо с бриллиантом, помолвочное кольцо и электроника.

Лили Коллинз – дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание Филла Коллинза и Джилл Тэвелман, звезда «Эмили в Париже» рассказывала в интервью «7 Дней», что не держит обиды на отца.

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