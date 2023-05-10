Муж Кортни Кардашьян опубликовал совместное фото в бассейне
Музыкант группы Blink-182 Трэвис Баркер опубликовал откровенную фотографию с супругой Кортни Кардашьян. Снимком он поделился в социальных сетях.
Трэвис Баркер уже несколько недель путешествует по миру в рамках музыкального тура. Он сильно скучает по супруге и решил опубликовать совместную фотографию. На ней Кортни Кардашьян позировала в серебряном бикини в обнимку с мужем в бассейне. Для кадра Трэвис Баркер поцеловал бизнесвумен в грудь.
«Считаю дни», — подписал музыкант в соцсетях.
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер обручились осенью 2021 года, а весной 2022-го сыграли сразу три свадьбы. Для Кардашьян этот брак стал вторым. В 2006–2015 она состояла в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком. У экс-супругов подрастают трое общих детей: 12-летний Мэйсон, 9-летняя Пенелопа и 7-летний Рейн.