Муж Кортни Кардашьян опубликовал совместное фото в бассейне

Музыкант группы Blink-182 Трэвис Баркер опубликовал откровенную фотографию с супругой Кортни Кардашьян. Снимком он поделился в социальных сетях.

Трэвис Баркер уже несколько недель путешествует по миру в рамках музыкального тура. Он сильно скучает по супруге и решил опубликовать совместную фотографию. На ней Кортни Кардашьян позировала в серебряном бикини в обнимку с мужем в бассейне. Для кадра Трэвис Баркер поцеловал бизнесвумен в грудь.

Газета.Ru

«Считаю дни», — подписал музыкант в соцсетях.