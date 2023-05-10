Бывшая жена Аффлека раскрыла секрет душевного равновесия

Бывшая жена Бена Аффлека раскрыла способ сохранить душевное равновесие
Американская актриса Дженнифер Гарнер, сыгравшая главные роли в проектах «Шпионка», «Далласский клуб покупателей» и «Джуно», заявила, что поддерживать душевное равновесие ей помогает дисциплина. Свой способ сохранить ментальное здоровье она раскрыла в интервью изданию Allure.
По словам бывшей жены актера Бена Аффлека, в жизни не должно быть места сожалениям. Она считает, что в этом просто нет смысла, так как страдания и переживания из-за давно минувших событий лишь демотивируют, не позволяют добиваться целей и вгоняют в депрессию.
Также оставаться в ладу с собой Гарнер помогает железная дисциплина во всех сферах жизни.
Гарнер отметила, что только благодаря железной дисциплине, честности с самой собой и умению правильно расставлять приоритеты сумела восстановиться после развода, построила успешную карьеру и заработала достаточно денег, чтобы жить так, как ей хочется.