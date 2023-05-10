Дакота высказалась по поводу пережитой пластики лица

Российская певица и композитор Рита Дакота показала нос после ринопластики и раскрыла свое отношение к пережитой операции на лице. Соответствующие высказывания появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).