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Экс-жену Джонни Деппа Эмбер Херд не узнали без макияжа на пробежке в Испании

Бывшую супругу Джонни Деппа, актрису Эмбер Херд, засняли во время утренней пробежки по улицам Мадрида. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие снимки.

Эмбер Херд не узнали без макияжа на пробежке в Испании
© Газета.Ru

Эмбер Херд уже несколько недель живет в Испании. Актриса переехала в Мадрид вместе с дочерью. Во время утренней пробежки ее успели сфотографировать папарацци. Она была одета в спортивную футболку белого цвета, черные легинсы и кроссовки. Образ дополнила поясная сумка и кепка. Эмбер Херд отказалась от макияжа на время спорта и собрала волосы в высокий хвост. В комментариях поклонники подчеркнули, что не сразу узнали на фотографиях актрису.

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