Эмбер Херд не узнали без макияжа на пробежке в Испании

Эмбер Херд уже несколько недель живет в Испании. Актриса переехала в Мадрид вместе с дочерью. Во время утренней пробежки ее успели сфотографировать папарацци. Она была одета в спортивную футболку белого цвета, черные легинсы и кроссовки. Образ дополнила поясная сумка и кепка. Эмбер Херд отказалась от макияжа на время спорта и собрала волосы в высокий хвост. В комментариях поклонники подчеркнули, что не сразу узнали на фотографиях актрису.