Свежее фото Натальи Андрейченко напугало поклонников
Российская актриса Наталья Андрейченко напугала пользователей Сети новым фото. Артистка, известная россиянам по роли Мэри Поппинс, перестала выглядеть на свой возраст. Теперь её с трудом узнают.
Фото Андрейченко появилось в Telegram-канале «Звездач». Администратор пошутил, что «Мэри Поппинс уже не та».
Как оказалось, 67-летняя актриса выложила фото без фильтров. По фото заметно, что Андрейченко экстремально похудела, кожа сильно натянута.
Комментаторы сразу же отметили, что Наталья Андрейченко испортила свою внешность.
Это же надо так себя изуродовать! Ну почему нельзя стареть, как природа велит!? С тех пор, как она ещё раньше всех сделала себе губы, внешность была изуродована. Жаль. Хорошая актриса и красивая женщина превратилась... Выглядит на 77 лет. Вот зачем выставлять такие фото? Неужели это красиво? - возмущаются в Сети.
Комментаторы также нашли фотографии Андрейченко в молодости и отметили, что актриса была «кровь с молоком». Многие сошлись на том, что артистка переборщила с пластическими операциями. Теперь её совсем не узнать.
Известно, что Наталья Андрейченко жила в Мексике, но из-за пандемии была вынуждена поселиться в Подмосковье. Актриса занимается сыроедением, медитацией, йогой и пр.