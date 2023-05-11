Свежее фото Натальи Андрейченко напугало поклонников

Российская актриса Наталья Андрейченко напугала пользователей Сети новым фото. Артистка, известная россиянам по роли Мэри Поппинс, перестала выглядеть на свой возраст. Теперь её с трудом узнают.

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Фото Андрейченко появилось в Telegram-канале «Звездач». Администратор пошутил, что «Мэри Поппинс уже не та».

Как оказалось, 67-летняя актриса выложила фото без фильтров. По фото заметно, что Андрейченко экстремально похудела, кожа сильно натянута.

1Рег_2x2.su

Комментаторы сразу же отметили, что Наталья Андрейченко испортила свою внешность.

Это же надо так себя изуродовать! Ну почему нельзя стареть, как природа велит!? С тех пор, как она ещё раньше всех сделала себе губы, внешность была изуродована. Жаль. Хорошая актриса и красивая женщина превратилась... Выглядит на 77 лет. Вот зачем выставлять такие фото? Неужели это красиво? - возмущаются в Сети.

Комментаторы также нашли фотографии Андрейченко в молодости и отметили, что актриса была «кровь с молоком». Многие сошлись на том, что артистка переборщила с пластическими операциями. Теперь её совсем не узнать.