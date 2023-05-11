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Раскрыто имя годовалого сына Рианны и A$AP Rocky

Стало известно, как Рианна и A$AP Rocky назвали сына. Об этом сообщает Daily Mail. В распоряжении журналистов оказалось свидетельство о рождении годовалого сына Рианны и A$AP Rocky (Ракима Майерса — прим. "Газеты.Ru").

Раскрыто имя годовалого сына Рианны и A$AP Rocky
© @britishvogue

Исходя из документа, первенца звезд зовут Риза Этельстон Майерс. Судя по всему, малыш получил свое имя в честь лидера хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Роберта Диггза, более известного под творческим псевдонимом RZA.

Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями в мае 2022 года. В настоящее время пара снова ожидает ребенка, предположительно, девочку.

Певица объявила о второй беременности во время "Супербоула — 2023", через девять месяцев после первых родов.

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