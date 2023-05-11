Внучка Долиной: «Мои одноклассники ее побаиваются»
Многие артистки запрещают внукам называть их бабушками. К Софии Ротару, Надежде Бабкиной, Эдите Пьехе наследники обращаются только по именам. А вот для Сашеньки Долиной Лариса Александровна именно бабушка!
- Я целиком доверяю ей, - рассказывает внучка артистки. - Делюсь тем, что происходит в школе, а она дает много важных советов. Например, учит, что за кулисами артист может волноваться, главное - чтобы волнения не было на сцене. Хотя каждый сольник - всегда мандраж и для меня, и для мамы, и для бабушки.
Глядя на Ларису Долину, ее внучка тоже решила связать жизнь со сценой.
- Но я хочу быть не преемницей бабушки, а ее продолжением, - уточняет Саша.
По словам артистичной девочки, ей передалось много привычек от бабушки. Например, учить песни во время других дел, которые не требуют серьезной мозговой нагрузки. А еще Саша Долина привыкла быть самостоятельной.
- Ни мама, ни бабушка не делают со мной уроки, потому что я сама способна учиться на неплохие оценки, - говорит она.
Несколько раз Лариса Александровна приходила в школу к внучке и даже выступала там.
- Сейчас она в основном бывает там, чтобы поговорить о нашей дисциплине в классе, - улыбается Саша. - Ведь многие мои одноклассники ее уважают, даже побаиваются, поэтому ее визиты срабатывают. Правда, ее автографы и фотографии ни учителя, ни одноклассники у меня не просят - бабушка этого не любит, не хочет, чтобы я козыряла ее именем.
Лариса Долина - человек очень занятой. Ведь она не только дает концерты, но и играет в театре, преподает.
- В основном мы встречаемся дома, и крайне редко бабушка выходит с нами куда-то, чтобы повеселиться, просто в силу своей загруженности, - объясняет внучка. - Готовкой у нас занимается мама - бабушке просто не до этого.
Рассказала она и про подарки от Ларисы Долиной:
- Каждый Новый год я получаю от нее шикарные костюмы! А еще бабушка дает мне деньги, чтобы я покупала себе еду в школе, а не ела всякую дрянь, которую, признаться, люблю.