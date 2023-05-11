Внучка Долиной: «Мои одноклассники ее побаиваются»

- Сейчас она в основном бывает там, чтобы поговорить о нашей дисциплине в классе, - улыбается Саша. - Ведь многие мои одноклассники ее уважают, даже побаиваются, поэтому ее визиты срабатывают. Правда, ее автографы и фотографии ни учителя, ни одноклассники у меня не просят - бабушка этого не любит, не хочет, чтобы я козыряла ее именем.