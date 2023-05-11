Ксения Собчак показала фигуру в бикини

«Ну, и наша постоянная рубрика: "У каждой милфы должна быть фотка в купальнике с отдыха". Рубрика создана не для вас, дорогие товарищи, (...) а больше для того, чтобы был стимул не жрать на отдыхе», — подписала Собчак пост, который набрал более 35 тысяч лайков.