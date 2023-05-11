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Ксения Собчак показала фигуру в бикини

Российская телеведущая Ксения Собчак показала фигуру в бикини и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Собчак показала фигуру в бикини
© Globallookpress.com

41-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она позирует у бассейна в раздельном купальнике розового цвета. Ее образ дополняют солнцезащитные очки и синяя панама. Также на кадре видно, что на лице журналистки отсутствует макияж, а волосы распущены и небрежно уложены в «мокрую» прическу.

«Ну, и наша постоянная рубрика: "У каждой милфы должна быть фотка в купальнике с отдыха". Рубрика создана не для вас, дорогие товарищи, (...) а больше для того, чтобы был стимул не жрать на отдыхе», — подписала Собчак пост, который набрал более 35 тысяч лайков.

Lenta.ru

Поклонники восхитились фигурой звезды, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Отличная форма, Ксения», «Кто ваш тренер? Это же слишком хорошо», «У вас отличная фигура и купальник это подчеркивает», «Ксения, вы просто фантастически выглядите», «Хороша, что еще сказать!» — высказывались они.

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