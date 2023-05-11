Шахназаров уверен, что Пугачева вернется в Россию

Шахназаров уверен, что Пугачева планирует вернуться в Россию
Журналист и публицист Михаил Шахназаров высказал свои предположения о будущем певицы Аллы Пугачевой. По словам журналиста, исполнительница подумывает о возвращении на родину.
Пугачева в данный момент проживает в своем замке, который находится в деревне Грязь. Как сообщил ранее экс-депутат Роман Худяков, артистка может задержаться в России еще на две недели. Мысль общественника продолжил публицист Шахназаров, который пошел дальше.
«У меня есть информация, что Алла Борисовна очень хочет сюда вернуться, скажем так», — заявил он в YouTube-шоу «Полный абзац»
По словам журналиста, исполнительницу одолевает тоска по родине. К тому же певице не слишком подходит жаркий воздух Израиля для постоянного проживания и есть некоторые проблемы у детей, которые учатся в частной школе.