Шахназаров уверен, что Пугачева вернется в Россию

Журналист и публицист Михаил Шахназаров высказал свои предположения о будущем певицы Аллы Пугачевой. По словам журналиста, исполнительница подумывает о возвращении на родину.

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Пугачева в данный момент проживает в своем замке, который находится в деревне Грязь. Как сообщил ранее экс-депутат Роман Худяков, артистка может задержаться в России еще на две недели. Мысль общественника продолжил публицист Шахназаров, который пошел дальше.

«У меня есть информация, что Алла Борисовна очень хочет сюда вернуться, скажем так», — заявил он в YouTube-шоу «Полный абзац»