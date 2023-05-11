Дизайнер рассказала, что сделало Ирину Аллегрову моложе

Ирина Аллегрова отметила 71-й день рождения. Несмотря на почетный возраст, она не перестает удивлять публику своим внешним видом. В Кремле на концерте, посвященном 78-ой годовщине Победы, Аллегрова удивила зрителей своим внезапным преображением. Дизайнер Аника Керимова изучила образ звезды и в беседе с порталом Prozvezd рассказала, что помогло певице выглядеть молодо, сообщают «Дни.Ру».

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Некоторые после концерта предположили, что внешние изменения артистки могут быть последствием визита к пластическому хирургу. Но модный эксперт отметила, что исполнительница «Императрицы» променяла привычные для себя откровенные костюмы на шелковое платье с цветочным принтом и не прогадала.