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Дизайнер рассказала, что сделало Ирину Аллегрову моложе

Ирина Аллегрова отметила 71-й день рождения. Несмотря на почетный возраст, она не перестает удивлять публику своим внешним видом. В Кремле на концерте, посвященном 78-ой годовщине Победы, Аллегрова удивила зрителей своим внезапным преображением. Дизайнер Аника Керимова изучила образ звезды и в беседе с порталом Prozvezd рассказала, что помогло певице выглядеть молодо, сообщают «Дни.Ру».

Дизайнер рассказала, что сделало Ирину Аллегрову моложе
© Вести Подмосковья

Некоторые после концерта предположили, что внешние изменения артистки могут быть последствием визита к пластическому хирургу. Но модный эксперт отметила, что исполнительница «Императрицы» променяла привычные для себя откровенные костюмы на шелковое платье с цветочным принтом и не прогадала.

Элегантный правильно подобранный наряд идеально подходит артистке и сшит так, чтобы скрывать недостатки фигуры, подчеркнула дизайнер. Платье из натурального шелка – тренд нынешнего года. Платье сидело на Аллегровой идеально. Судя по всему, оно было сшито для нее индивидуально, пояснила модельер. «Такие фасоны женских нарядов сейчас пользуются большим спросом, потому как они делают фигуру стройнее, скрывая все недостатки. У Ирины Аллегровой это сделать получилось», – заключила Керимова.

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