$75.88-0.8182.89-1.26

Звезда «Дома-2» раскрыла причину покупки квартиры в Турции

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь назвала новую квартиру в Турции выгодной инвестицией. Бывшая участница реалити-шоу раскрыла причину покупки недвижимости в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Звезда «Дома-2» раскрыла причину покупки квартиры в Турции
© Lenta.ru

По словам Пынзарь, в первую очередь квартира была куплена для улучшения жилищных условий. Помимо этого, звезда рассматривает недвижимость как удачное вложение средств.

«Покупать на стадии котлована и продавать в момент, как комплекс сдан. Мне кажется, это очевидно», — отметила Дарья.

Семья Пынзарь владеет двухэтажной квартирой с семью комнатами. В апреле экс-участница телестройки показала, как продвигается ремонт в новом жилье. Она опубликовала кадры, на которых можно увидеть мраморную лестницу на второй этаж и панорамные окна.

Ранее Пынзарь рассказала, что ремонт квартиры затянулся из-за изготовления мебели на заказ. Звезда телешоу вместе с мужем и детьми должна была переехать в новое жилье до 2023 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий