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Рита Ора раскрыла подробности свадьбы с Тайкой Вайтити

Американская певица Рита Ора раскрыла подробности тайной свадьбы с новозеландским режиссером Тайкой Вайтити. Ее цитирует «Звук Медиа» со ссылкой на интервью артистки журналу Glamour.

Рита Ора раскрыла подробности свадьбы с Тайкой Вайтити
© Lenta.ru

Церемония бракосочетания, прошедшая в августе 2022 года в Лондоне, была закрытой. На мероприятии присутствовали родные и близкие пары.

«Учитывая мою работу, которая вся про внимание, я хотела оставить свадьбу личной. Ведь моя жизнь и карьера на виду», — рассказала певица.

По словам Оры, мероприятие было «очень духовным».

«Нам просто нравился тот факт, что мы поженились», — добавила она, отметив, что на свадьбе присутствовали только две дочери режиссера, а также с

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