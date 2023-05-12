Рита Ора раскрыла подробности свадьбы с Тайкой Вайтити

Американская певица Рита Ора раскрыла подробности тайной свадьбы с новозеландским режиссером Тайкой Вайтити. Ее цитирует «Звук Медиа» со ссылкой на интервью артистки журналу Glamour.
Церемония бракосочетания, прошедшая в августе 2022 года в Лондоне, была закрытой. На мероприятии присутствовали родные и близкие пары.
«Учитывая мою работу, которая вся про внимание, я хотела оставить свадьбу личной. Ведь моя жизнь и карьера на виду», — рассказала певица.
По словам Оры, мероприятие было «очень духовным».
«Нам просто нравился тот факт, что мы поженились», — добавила она, отметив, что на свадьбе присутствовали только две дочери режиссера, а также с