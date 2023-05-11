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Агата Муцениеце в шутку намекнула на роман с актером Никитой Кологривым

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце в своем видеоблоге на YouTube пошутила, что станет встречаться со звездой сериала «В клетке» Никитой Кологривым.

Муцениеце намекнула на роман с актером Кологривым
© Газета.Ru

«Вы нам не мешайте, мы будем смотреть кино. Попался Никита в мои лапки! Да шутка, расслабьтесь! Не все из сериала «В клетке» выбирают себе партнеров, хотя...» — посмеялась Муцениеце.

Артистка отметила, что сейчас они с коллегой находятся в Минске на съемках фильма «Я — медведь». Муцениеце показала вагончик, в котором находится ее гримерная, и отметила, что иногда они с Кологривым смотрят там фильмы.

«Сейчас Никитос придет. Он остался. Мы решили вместе позырить фильм про космос. Никита, конечно, веселый пацан. Сумасшедший абсолютно! Но в этом есть свой шарм!» — заверила артистка.

С 2011 по 2020 год Прилучный был женат на Муцениеце, у них есть двое общих детей: 9-летний Тимофей и 6-летняя Мия. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии, после чего развелась с ним. Позже Прилучный вышел замуж за звезду сериала «В клетке» Зепюр Брутян.

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