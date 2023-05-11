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Натали Портман объяснила тягу к поношенным вещам

Американская актриса театра и кино израильского происхождения Натали Портман объяснила тягу к поношенным предметам гардероба. На эту тему она высказалась в интервью Hollywood Reporter.

Натали Портман объяснила тягу к поношенным вещам
© Lenta.ru

41-летняя знаменитость призналась, что старается покупать только винтажные вещи, а также ремонтировать старую одежду, поскольку придерживается принципов ответственного потребления. По словам телезвезды, она никогда не приобретает наряды из материалов животного происхождения.

«Я не покупаю кожаные изделия на протяжении 20 лет!» — уточнила она.

«Мы часто говорим дома об изменении климата. Мы стараемся жить так, чтобы максимально заботиться о планете», — сказала Портман в заключение.

В августе Натали Портман появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети. Папарацци запечатлели 41-летнюю знаменитость на утренней прогулке с собакой в Лос-Фелисе, Калифорния. Многие поклонники выразили свое беспокойство по поводу внешнего вида звезды, о чем принялись писать в комментариях.

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