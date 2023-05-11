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Кендалл Дженнер показала рельефную фигуру в нижнем белье

Младшая сестра Ким Кардашьян, модель и бизнесвумен Кендалл Дженнер опубликовала фото в откровенном наряде. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Кендалл Дженнер показала рельефную фигуру
© Газета.Ru

Кендалл Дженнер уже несколько дней отдыхает у океана. За это время модель успела устроить несколько съемок и продемонстрировать фигуру в разных купальниках. На этот раз Кендалл Дженнер позировала в белоснежном нижнем белье и с распущенными волосами.

В марте 27-летняя Кендалл Дженнер снялась в рекламной кампании онлайн-бутика Forward (FWRD). Модель, одетая в прозрачное платье без нижнего белья, позировала на постели. Подписчики Кендалл не оценили ее новую съемку. Многие сочли получившиеся фотографии чересчур откровенными.

«Ее аккаунт должен быть помечен маркировкой 18+», «Три поста с обнаженными фото подряд... Она очень хочет внимания», — недоумевали интернет-пользователи в комментариях.

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