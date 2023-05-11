Кендалл Дженнер показала рельефную фигуру

Кендалл Дженнер уже несколько дней отдыхает у океана. За это время модель успела устроить несколько съемок и продемонстрировать фигуру в разных купальниках. На этот раз Кендалл Дженнер позировала в белоснежном нижнем белье и с распущенными волосами.