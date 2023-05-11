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Модель Лена Перминова опубликовала новое фото в купальнике

Многодетная мать Лена Перминова снялась в откровенном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Модель Лена Перминова опубликовала фото в купальнике
© Газета.Ru

Жена российского миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова уже несколько дней отдыхает за границей. Модель регулярно публикует фотографии из отпуска. На одной из них она позировала в желтом купальнике с цветочным принтом и в шляпе. Образ дополнила плетеная сумка.

Лена Перминова растит троих сыновей и дочь от бизнесмена Александра Лебедева: их старшему мальчику Никите 13 лет, среднему Егору — 11 лет, дочери Арине — 9 лет и младшему Александру — один год. Предприниматель в 2020 году сделал предложение возлюбленной, однако они пока не сыграли свадьбу. Модель признавалась подписчикам, что у них были кризисы в отношениях — три раза они расставались. После последней крупной ссоры Александр Лебедев вернулся к возлюбленной, когда узнал о ее четвертой беременности.

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