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Победивший рак экс-участник группы “На-На” Владимир Левкин рассказал, почему ютится у друзей

Владимир Левкин, бывший участник группы “На-На”, рассказал о своей жизни после ухода из коллектива. Пережив тяжелую болезнь, громкие расставания и забвение, музыкант сегодня полон сил и надежд на будущее. Он помогает детям, записывает новые песни, строит карьеру и выступает на сцене. Тем не менее, Владимир до сих пор живет у друзей и не спешит возвращаться в собственное жилье.

Экс-участник группы “На-На” рассказал, почему ютится у друзей
© FBM.ru

“Мы можем ходить в прошлогодних кроссовках, но с новой песней”, – говорит он.

В интервью Лере Кудрявцевой на телеканале НТВ Левкин обещал раскрыть жизненные тайны. В частности, он расскажет о том, что обрел счастье лишь в четвертом браке с поклонницей Мариной Ичетковой. Эта история началась еще тогда, когда Марина была 11-летней девочкой, увидевшей Левкина на концерте. Она твердо заявила, что станет его женой, и сделала это, став успешной и независимой женщиной.

У Левкина с Мариной растет дочь Ника, а также у музыканта есть дочь от первого брака, Виктория. Хотя Левкин почти не участвовал в воспитании Виктории, он наладил с ней отношения и теперь они прекрасно ладят друг с другом.

Что касается прошлого, то Левкин не любит вспоминать о группе “На-На”. Его бывший продюсер Бари Алибасов запретил ему даже произносить название коллектива. Однако это не мешает Владимиру жить и творить новое, и он с радостью делится своим творчеством со своими поклонниками.

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