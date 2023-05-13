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Прилучный трогательно поздравил Брутян с годовщиной

Громкий и поистине красивый роман двух звезд российского кино достоин экранизации.

Прилучный трогательно поздравил Брутян с годовщиной
© Super.ru

Внезапно начавшиеся отношения Зепюр Брутян и Павел Прилучный довольно быстро узаконили, пышно отметив это событие в Армении. А затем закрепили союз, приведя в этот мир первенца.

До сих пор не было известно, когда именно началась их история любви, но вчера звезды сами раскрыли все карты.

«Какой вкусный завтрак мне приготовил муж, вы только посмотрите», — похвасталась подписчикам Зепюр. «С годовщиной», — выдал голос Павла за кадром.

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Роскошный завтрак оказался только частью подарка. Следом актриса опубликовала видео огромного букета из сирени и молочного цвета роз.

Соцсети

Судя по всему, букеты в доме Зепюр и Павла есть всегда. Счастливый муж не упускает возможности порадовать возлюбленную, и часто без повода.

А когда дело доходит до значимых событий, тут его не остановить: в честь выписки из роддома актер соорудил фотозону и наполнил дом шарами и цветами. Павел явно человек не слова, а дела.

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