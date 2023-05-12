Алена Ашмарина объявила дату свадьбы

Знаменитость планирует сделать масштабное торжество.

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Звезда телешоу «Дом 2» Алена Ашмарина в конце прошлого года рассказала поклонникам, что ей сделали предложение руки и сердца. Женихом знаменитости является отец ее двух младших дочерей Жань-Поль Чуркин.

Два года назад Алена забеременела двойней. Узнав об этом, Жан-Поль решил расстаться со звездой, так как был не готов становиться отцом. однако спустя время мужчина понял, что совершил ошибку и решил восстановить отношения с Ашмариной.

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Сейчас пара готовится ко свадьбе. По словам знаменитости, они уже выбрали дату свадебной церемонии — она состоится 15 мая. А уже самое торжество пройдет в октябре. Алена отметила, что хочет сделать свадьбу «мирового масштаба».