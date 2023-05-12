$75.88-0.8182.89-1.26

Алена Ашмарина объявила дату свадьбы

Знаменитость планирует сделать масштабное торжество.

Алена Ашмарина объявила дату свадьбы
© Womanhit

Звезда телешоу «Дом 2» Алена Ашмарина в конце прошлого года рассказала поклонникам, что ей сделали предложение руки и сердца. Женихом знаменитости является отец ее двух младших дочерей Жань-Поль Чуркин.

Два года назад Алена забеременела двойней. Узнав об этом, Жан-Поль решил расстаться со звездой, так как был не готов становиться отцом. однако спустя время мужчина понял, что совершил ошибку и решил восстановить отношения с Ашмариной.

Womanhit

Сейчас пара готовится ко свадьбе. По словам знаменитости, они уже выбрали дату свадебной церемонии — она состоится 15 мая. А уже самое торжество пройдет в октябре. Алена отметила, что хочет сделать свадьбу «мирового масштаба».

Напомним, у Ашмариной есть еще двое дочерей от разных мужчин.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий