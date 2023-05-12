Жена Никиты Преснякова ответила на слухи о беременности

Супруги вместе уже более пяти лет.

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Слухи о том, что жена 31-летнего музыканта Никиты Преснякова беременна, появились несколько месяцев назад. Окружающие заметили, что Алена Краснова стала выходить в свет в одежде свободного кроя. Публика подумала, что таким образом девушка скрывает свой округлившийся живот.

Однако сегодня 26-летняя Алена поделилась в личном блоге снимком, опровергающим ее беременность. На фотографии супруга Никиты позирует в топе и коротких шортах. По кадру видно, что живот у девушки плоский.

Womanhit